В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів

Естонія не виключає можливості бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо МОК допустить на неї спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на пресконференції в Таллінні:

"Участь російських та білоруських спортсменів просто неправильна. Тому бойкот – це наступний крок. Росія вбила сотні українських спортсменів, у тому числі олімпійських чемпіонів та чемпіонів світу. Крім того, якщо подивитися на призерів Олімпійських ігор у Токіо, то 45 із них справді були військовослужбовцями російської армії.

Зараз ми намагаємось переконати партнерів у доцільності недопуску росіян та білорусів до змагань".