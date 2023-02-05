В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів

Прем'єр-міністерка Кая Каллас нагадала про злочини росіян, інформує ZN.ua.

В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Каллас зазначила, що серед спортсменів із РФ багато представників армії
© estonianworld.com

Естонія не виключає можливості бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо МОК допустить на неї спортсменів із Росії та Білорусі.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на пресконференції в Таллінні:

"Участь російських та білоруських спортсменів просто неправильна. Тому бойкот – це наступний крок. Росія вбила сотні українських спортсменів, у тому числі олімпійських чемпіонів та чемпіонів світу. Крім того, якщо подивитися на призерів Олімпійських ігор у Токіо, то 45 із них справді були військовослужбовцями російської армії.

Зараз ми намагаємось переконати партнерів у доцільності недопуску росіян та білорусів до змагань".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримувалися антидопінгового законодавства.


Данило Слесь, ZN.ua





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