В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Прем'єр-міністерка Кая Каллас нагадала про злочини росіян, інформує
Естонія не виключає можливості бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо МОК допустить на неї спортсменів із Росії та Білорусі.
Про це заявила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас на пресконференції в Таллінні:
"Участь російських та білоруських спортсменів просто неправильна. Тому бойкот – це наступний крок. Росія вбила сотні українських спортсменів, у тому числі олімпійських чемпіонів та чемпіонів світу. Крім того, якщо подивитися на призерів Олімпійських ігор у Токіо, то 45 із них справді були військовослужбовцями російської армії.
Зараз ми намагаємось переконати партнерів у доцільності недопуску росіян та білорусів до змагань".
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримувалися антидопінгового законодавства.