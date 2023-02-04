Естонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян

Естонські спортсмени вирушать на Ігри.

Естонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян
Ігри відбудуться наступного року
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Президент Олімпійського комітету Естонії Урмас Серумаа повідомив, що його країна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у Парижі.

"Бойкоти ніколи ні до чого не приводили. Ми схильні уявляти, що може виявитися, що деякі російські спортсмени під нейтральним прапором справді беруть участь у якійсь спецоперації під фальшивим прапором.

Нехай це буде попередження цих Ігор. Давайте не забувати, що більшість російських спортсменів, які потраплять на п'єдестал пошани, військові і за перемогу отримують військову медаль. Це абсурдна ситуація", - сказав Серумаа, виступаючи на естонському телебаченні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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