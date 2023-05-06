На цих вихідних на Київському іподромі відбудеться відкриття бігового сезону

На цих вихідних на Київському іподромі відбудеться відкриття бігового сезону

У неділю, 7 травня, на столичному іподромі пройде відкриття бігового сезону. У першому випробуванні сезону візьмуть участь коні французької рисистої породи. 

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Київської міської ради.

"Торік попри перебої з постачанням кормів, регулярні відключення водопостачання та електроенергії через постійні ворожі обстріли, адміністрації Київського іподрому спільно з коневласниками вдалось зберегти тварин і провести біговий сезон 2022 року. І цьогоріч іподром продовжує свою роботу", – прокоментували у пресслужбі КП "Київський іподром". 

Як зазначається, з нагоди відкриття бігового сезону на іподромі буде проведено шість заїздів, у яких візьмуть участь 34 рисаки.

Згідно повідомлення, захід відбудеться 7 травня на Київському іподромі (проспект Академіка Глушкова, 10) о 12:45. 

"Вхід на територію іподрому безоплатний. Задля безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого укриття (станція метро "Іподром")", – наголосили у Київраді.

У пресслужбі Київської міської ради додали, що кияни та гості міста зможуть спостерігати за змаганнями цих граційних тварин, які весь час продовжували тренуватись разом зі своїми наїзниками.

Фото: Київська міська рада 


Владислава Олійник, КиевВласть





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