Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту

Українка виграла престижний міжнародний турнір.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту на міжнародному турнірі у чеському Брно, інформує ZN.ua.

Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Магучіх виграла турнір у Брно
© НОК України

Магучіх вдалося підкорити висоту 203 сантиметри, що стало новим рекордом поточного сезону у світі. При цьому українка оновила власне досягнення - попередній рекорд (201 см) вона встановила на етапі Діамантової ліги у Парижі.

20-річна українка намагалася взяти висоту 205 сантиметрів, але всі спроби були невдалими.

Друге місце у Брно із результатом 197 сантиметрів посіла ще одна українка Ірина Геращенко.

1. Ярослава Магучих (Україна) - 2,03 м

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1,97 м

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,91 м

4. Катерина Табашник (Україна) - 1,91 м

5. Юлія Чумаченко (Україна) - 1,88 м


Данило Слесь, ZN.ua





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