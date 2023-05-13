Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту

Українка виграла престижний міжнародний турнір.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту на міжнародному турнірі у чеському Брно, інформує ZN.ua .

Магучіх виграла турнір у Брно © НОК України

Магучіх вдалося підкорити висоту 203 сантиметри, що стало новим рекордом поточного сезону у світі. При цьому українка оновила власне досягнення - попередній рекорд (201 см) вона встановила на етапі Діамантової ліги у Парижі.

20-річна українка намагалася взяти висоту 205 сантиметрів, але всі спроби були невдалими.

Друге місце у Брно із результатом 197 сантиметрів посіла ще одна українка Ірина Геращенко.

1. Ярослава Магучих (Україна) - 2,03 м

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1,97 м

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,91 м

4. Катерина Табашник (Україна) - 1,91 м

5. Юлія Чумаченко (Україна) - 1,88 м