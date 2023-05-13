Українська легкоатлетка Магучіх оновила власний світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
Українка виграла престижний міжнародний турнір.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту на міжнародному турнірі у чеському Брно, інформує
Магучіх вдалося підкорити висоту 203 сантиметри, що стало новим рекордом поточного сезону у світі. При цьому українка оновила власне досягнення - попередній рекорд (201 см) вона встановила на етапі Діамантової ліги у Парижі.
20-річна українка намагалася взяти висоту 205 сантиметрів, але всі спроби були невдалими.
Друге місце у Брно із результатом 197 сантиметрів посіла ще одна українка Ірина Геращенко.
1. Ярослава Магучих (Україна) - 2,03 м
2. Ірина Геращенко (Україна) - 1,97 м
3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,91 м
4. Катерина Табашник (Україна) - 1,91 м
5. Юлія Чумаченко (Україна) - 1,88 м