Українська тенісистка виграла турнір у США

Українка перемогла на тенісному турнірі.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева перемогла на змаганнях у американському Далласі, інформує ZN.ua.

Українська тенісистка виграла турнір у США
© WTA Tennis

Українка у фіналі турніру ITF World Tennis Tour Dallas Open у трьох партіях обіграла китайську спортсменку Ван Яфань із рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Матч між тенісистками тривав 1 годину 55 хвилин.

Це третій титул ITF українки у кар'єрі. Зазначимо, що Стародубцева перервала 24-матчеву переможну серію китаянки.

Успіх у Далласі принесе Стародубцевій 9142 доларів призових та 80 рейтингових очок.

У світовому рейтингу вона оновить свій особистий рекорд, піднявшись на 203-й рядок.

Турніри серії ITF є не найпрестижнішими у тенісному турі, поступаючись змаганням під егідою WTA.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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