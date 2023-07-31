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2023-07-31
Українська тенісистка виграла турнір у США
Українка перемогла на тенісному турнірі.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева перемогла на змаганнях у американському Далласі, інформує
© WTA Tennis
Українка у фіналі турніру ITF World Tennis Tour Dallas Open у трьох партіях обіграла китайську спортсменку Ван Яфань із рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Матч між тенісистками тривав 1 годину 55 хвилин.
Це третій титул ITF українки у кар'єрі. Зазначимо, що Стародубцева перервала 24-матчеву переможну серію китаянки.
Успіх у Далласі принесе Стародубцевій 9142 доларів призових та 80 рейтингових очок.
У світовому рейтингу вона оновить свій особистий рекорд, піднявшись на 203-й рядок.
Турніри серії ITF є не найпрестижнішими у тенісному турі, поступаючись змаганням під егідою WTA.
Олексій Леонічев, ZN.ua