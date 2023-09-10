Американська тенісистка обіграла білоруску у фіналі US Open-2023

Корі Гауфф виборола перший у кар'єрі титул на турнірі Великого шлему.
У Нью-Йорку відбувся фінал жіночого одиночного розряду US Open-2023, інформує ZN.ua.
У вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату США зустрічалися шоста ракетка світу Корі Гауфф та другий номер світового рейтингу Аріна Соболенко з Білорусі, яка виступає у нейтральному статусі.
Соболенко вдалося взяти перший сет, після чого американка почала домінувати на корті та довела справу до вольової перемоги з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.
A match well done! ?pic.twitter.com/9lyBsGDgCz - US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023
A match well done! ?pic.twitter.com/9lyBsGDgCz
19-річна Гауфф виграла свій перший титул на турнірі Великого шлему у кар'єрі. Вона стала наймолодшою американською чемпіонкою на цьому рівні з 1999 року після Серени Вільямс. За підсумками турніру Гауфф стане третьою ракеткою світу.