Три українські тенісистки програли у першому колі US Open-2023

Українки вилетіли на старт турніру.

Перші три українські тенісистки невдало стартували на US Open -2023

Три українські тенісистки програли у першому колі US Open-2023
© usopen.org

Катерина Байндль (№83 WTA), Ангеліна Калініна (№28 WTA) та Марта Костюк (№39 WTA) програли свої матчі першого кола турніру/

Байндль програла словачці Аанні Кароліні Шмідловій (№64 WTA) (4:6, 6:3, 3:6), Калініна поступилася іспанці Сарі Соррібес-Тормо (№55 WTA) (4:6, 5:7), а Костюк не зуміла пройти Олену Рибакіну (№4 WTA) із Казахстану (2:6, 1:6), інформує ZN.ua.

Байндль вперше з 2020 року зіграла в основній сітці US Open, Калініна вп'яте зіграла в основі турніру в Нью-Йорку, а Костюк четвертий рік поспіль виступила в основній сітці.

Сьогодні, 29 серпня, свої перші матчі на турнірі проведуть Леся Цуренко та Еліна Світоліна.

US Open – один із чотирьох турнірів Великого шолома, який проходить на кортах США.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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