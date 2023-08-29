Три українські тенісистки програли у першому колі US Open-2023
Українки вилетіли на старт турніру.
Перші три українські тенісистки невдало стартували на US Open -2023
Катерина Байндль (№83 WTA), Ангеліна Калініна (№28 WTA) та Марта Костюк (№39 WTA) програли свої матчі першого кола турніру/
Байндль програла словачці Аанні Кароліні Шмідловій (№64 WTA) (4:6, 6:3, 3:6), Калініна поступилася іспанці Сарі Соррібес-Тормо (№55 WTA) (4:6, 5:7), а Костюк не зуміла пройти Олену Рибакіну (№4 WTA) із Казахстану (2:6, 1:6), інформує
Байндль вперше з 2020 року зіграла в основній сітці US Open, Калініна вп'яте зіграла в основі турніру в Нью-Йорку, а Костюк четвертий рік поспіль виступила в основній сітці.
Сьогодні, 29 серпня, свої перші матчі на турнірі проведуть Леся Цуренко та Еліна Світоліна.
US Open – один із чотирьох турнірів Великого шолома, який проходить на кортах США.