Фанат вибіг на поле в матчі збірної Португалії і впав на коліна перед Роналду

Зірковий футболіст не став уникати взаємодії зі своїм шанувальником.

Матч кваліфікації Євро-2024 між збірними Португалії та Боснії та Герцеговини (3:0) було перервано у другому таймі через вболівальника, який вибіг на поле, інформує ZN.ua .

Фанат із прапором Португалії підбіг до нападника Кріштіану Роналду, обійняв його, після чого впав на коліна і вклонився.

Легендарний футболіст не став уникати комунікації і навіть повторив із уболівальником своє знамените святкування голу.