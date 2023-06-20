Новостей.COM ⇒
2023-06-20
Фанат вибіг на поле в матчі збірної Португалії і впав на коліна перед Роналду
Зірковий футболіст не став уникати взаємодії зі своїм шанувальником.
Матч кваліфікації Євро-2024 між збірними Португалії та Боснії та Герцеговини (3:0) було перервано у другому таймі через вболівальника, який вибіг на поле, інформує
Кріштіану Роналду© fpf.pt
Фанат із прапором Португалії підбіг до нападника Кріштіану Роналду, обійняв його, після чого впав на коліна і вклонився.
Легендарний футболіст не став уникати комунікації і навіть повторив із уболівальником своє знамените святкування голу.
Ronaldo hit his "Siuuu" celebration with fan that ran onto field ??— ESPN FC (@ESPNFC)
(via
@hyler_2680) pic.twitter.com/iBlVZricDW June 17, 2023
Данило Слесь, ZN.ua