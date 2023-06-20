Фанат вибіг на поле в матчі збірної Португалії і впав на коліна перед Роналду

Зірковий футболіст не став уникати взаємодії зі своїм шанувальником.

Матч кваліфікації Євро-2024 між збірними Португалії та Боснії та Герцеговини (3:0) було перервано у другому таймі через вболівальника, який вибіг на поле, інформує ZN.ua.

Фанат вибіг на поле в матчі збірної Португалії і впав на коліна перед Роналду
Кріштіану Роналду
© fpf.pt

Фанат із прапором Португалії підбіг до нападника Кріштіану Роналду, обійняв його, після чого впав на коліна і вклонився.

Легендарний футболіст не став уникати комунікації і навіть повторив із уболівальником своє знамените святкування голу.

Ronaldo hit his "Siuuu" celebration with fan that ran onto field ??

(via @hyler_2680 ) pic.twitter.com/iBlVZricDW

— ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2023


Данило Слесь, ZN.ua





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