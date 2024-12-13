В "Укрпошті" показали передостанню офіційну марку 2024 року

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський показав передостанню офіційну марку 2024 року. Дизайн присвячений українському спортсмену Олександру Усику та його бою з Тайсоном Ф?юрі.

Відповідні фото марок Смілянський опублікував у Telegram-каналі, інформує Апостроф .

"Цей тиждень видався багатим на марки, і навіть отримали критику, що забагато. Ну, що робити, як то кажуть, гарної справи забагато не буває. Проте, я впевнений, що ця передостання офіційна марка 2024 року знайде своїх шанувальників, бо присвячена легенді українського спорту, його символу – Олександру Усику та його бою з Тайсоном Ф?юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, який відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії", - розповідає Смілянський.

За його словами, зображення Усика на марці є посланням, що "світ любить сильних”, а українці славляться сміливістю та стійкістю.

"І сила – не завжди про м’язи, ракети, кількісну чи фізичну перевагу. Це про характер, віру та дух, якими наша нація обдарована. Усик став символом незламності для мільйонів, його перемоги надихають і нагадують, що справжня сила криється у боротьбі за своє", - пояснює гендиректор "Укрпошти".

Він іронічно зауважив, що попри те, що "на бій, звісно, потрапити зможуть не всі, а от купити марку, частина коштів з продажу якої піде в благодійний фонд Олександра Usyk Foundation та вболівати по телевізору та онлайн – зможуть всі українці".

На тлі цього він оголосив про відкриття передзамовлення на марку, яка вийде в продаж напередодні бою 19 грудня.