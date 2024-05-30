Українки Світоліна та Ястремська здобули чергові перемоги на Ролан Гаррос-2024
Ще одна українська тенісистка вилетіла.
Українські тенісистки провели матчі другого кола на Відкритому чемпіонаті Франції, інформує
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) зустрічалася з 63-ю ракеткою світу Діан Паррі. Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини, а українка без проблем розібралася з місцевою тенісисткою – 6:4, 7:6.
Суперниці зустрілися на корті вдруге та Еліна здобула другу перемогу. У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею у парі Ана Богдан (Румунія) – Анастасія Павлюченкова. Українка вдев\'яте поспіль пробилася на цю стадію Ролан Гаррос.
Даяна Ястремська, яка є 32-ю ракеткою світу, зустрічалася з китаянкою Ван Яфань (№68 WTA) і здобула розгромну перемогу з рахунком 6:2, 6:0. Варто зазначити, що гру перенесли на день через дощ.
Тенісистки зустрічалися на корті вперше. Наступною суперницею Ястремської стане третя ракетка світу Корі Гауфф із США. Варто зазначити, що Даяна здобула дві поспіль перемоги вперше після виходу до півфіналу Australian Open-2024 у січні.
Ще одна українка Марта Костюк (№20 WTA) зустрічалася з хорваткою Донною Векіч (№40 WTA) та зазнала поразки з рахунком 5:7, 4:6.