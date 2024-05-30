Українки Світоліна та Ястремська здобули чергові перемоги на Ролан Гаррос-2024

Ще одна українська тенісистка вилетіла.

Українські тенісистки провели матчі другого кола на Відкритому чемпіонаті Франції, інформує ZN.ua .

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№19 WTA) зустрічалася з 63-ю ракеткою світу Діан Паррі. Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини, а українка без проблем розібралася з місцевою тенісисткою – 6:4, 7:6.

Суперниці зустрілися на корті вдруге та Еліна здобула другу перемогу. У третьому колі Світоліна зіграє з переможницею у парі Ана Богдан (Румунія) – Анастасія Павлюченкова. Українка вдев\'яте поспіль пробилася на цю стадію Ролан Гаррос.

Даяна Ястремська, яка є 32-ю ракеткою світу, зустрічалася з китаянкою Ван Яфань (№68 WTA) і здобула розгромну перемогу з рахунком 6:2, 6:0. Варто зазначити, що гру перенесли на день через дощ.

Тенісистки зустрічалися на корті вперше. Наступною суперницею Ястремської стане третя ракетка світу Корі Гауфф із США . Варто зазначити, що Даяна здобула дві поспіль перемоги вперше після виходу до півфіналу Australian Open-2024 у січні.

Ще одна українка Марта Костюк (№20 WTA) зустрічалася з хорваткою Донною Векіч (№40 WTA) та зазнала поразки з рахунком 5:7, 4:6.