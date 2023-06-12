Світоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світу

Ангеліна Калініна повернула собі місце у топ-25.

Українська тенісистка Еліна Світоліна за підсумками виступів на Ролан Гаррос уперше після паузи в кар'єрі повернулася до топ-100 світового рейтингу WTA, інформує ZN.ua.

Світоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світу
Еліна Світоліна
© Jimmie48 Tennis Photography

Українка дійшла до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, завдяки чому піднялася на 119 рядків і тепер посідає 73 місце. Варто зазначити, що Світоліна відновила виступи два місяці тому після народження доньки.

Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, яка піднялася на один рядок і посідає 25 місце. У першій сотні також перебувають Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) та Катерина Байндль (83).

Перше місце у світовому рейтингу зберегла польська тенісистка Іга Швьонтек, яка виграла Ролан Гаррос. До топ-3 увійшли Аріна Соболенко та Олена Рибакіна (Казахстан).


Данило Слесь, ZN.ua





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