Світоліна повернулася до топ-100 найкращих тенісисток світу

Ангеліна Калініна повернула собі місце у топ-25.

Українська тенісистка Еліна Світоліна за підсумками виступів на Ролан Гаррос уперше після паузи в кар'єрі повернулася до топ-100 світового рейтингу WTA, інформує ZN.ua .

Еліна Світоліна © Jimmie48 Tennis Photography

Українка дійшла до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції, завдяки чому піднялася на 119 рядків і тепер посідає 73 місце. Варто зазначити, що Світоліна відновила виступи два місяці тому після народження доньки.

Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, яка піднялася на один рядок і посідає 25 місце. У першій сотні також перебувають Марта Костюк (35), Леся Цуренко (45) та Катерина Байндль (83).

Перше місце у світовому рейтингу зберегла польська тенісистка Іга Швьонтек, яка виграла Ролан Гаррос. До топ-3 увійшли Аріна Соболенко та Олена Рибакіна (Казахстан).