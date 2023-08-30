Світоліна з упевненої перемоги стартувала на US Open-2023

Українка здобула легку перемогу.

Сьогодні, 29 серпня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) провела матч з Анною-Ліною Фрідзам (№90 WTA) з Німеччини на старті US Open-2023, інформує ZN.ua .

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Українка не зазнала проблем у поєдинку першого кола, здобувши впевнену перемогу у двох партіях з рахунком 6:3, 6:1.

Для Світоліної цей десятий виступ в основній сітці US Open. Найкращий результат українка показала у 2019 році, коли дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Світоліна виграла бронзу, завоювавши для України першу медаль в історії тенісних олімпійських турнірів. Загалом у її активі 17 індивідуальних нагород.

У березні минулого року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.

Після повернення на корт Світоліна виграла турнір у Страсбурі, а також до чвертьфіналу Ролан Гаррос та півфіналу Вімблдону.