Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України

Українка піднялася одразу на 49 позицій.

Еліна Світоліна вперше з минулого року стала першою ракеткою України в оновленій версії рейтингу WTA , інформує ZN.ua .

Еліна Світоліна © Jimmie48 Tennis Photography

28-річна тенісистка піднялася з 76-го на 27-й рядок і на одну позицію випередила українку Ангеліну Калініну. Це сталося після виходу Світоліної до півфіналу Вімблдону-2023, де вона програла майбутній чемпіонці з Чехії Маркеті Вондроушовій (3:6, 3:6).

У топ-100 крім Світоліної та Калініної входять Марта Костюк (35), Леся Цуренко (46) та Катерина Байндль (100).

Лідером світового рейтингу залишилася Іга Свьонтек з Польщі, а до топ-3 входять Аріна Соболенко в нейтральному статусі та Олена Рибакіна з Казахстану.

Варто зазначити, що Еліна Світоліна в минулому ставала третьою ракеткою світу. У березні 2022 року вона зробила паузу у кар'єрі та народила дитину, а у грудні відновила тренування.