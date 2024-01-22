Джошуа та Нганну влаштували дуель поглядів після офіційного оголошення бою

Поєдинок відбудеться 8 березня.

Бій колишнього чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну оголошено офіційно, інформує ZN.ua.

Джошуа та Нганну влаштували дуель поглядів після офіційного оголошення бою
© Getty Images

Поєдинок пройде 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Суперники зустрілися на пресконференції, присвяченій бою, та провели дуель поглядів.

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?? March 8
?@RiyadhSeason #JoshuaNgannou #RiyadhSeason pic.twitter.com/9QwDnQeHVA

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 15, 2024

Ентоні Джошуа 23 грудня здобув дострокову перемогу над шведом Отто Валліном, який відмовився продовжувати бій після п'ятого раунду. Британець записав собі в актив 27-му перемогу (24-ту – нокаутом) при трьох поразках.

Для Ентоні це була третя поспіль перемога після двох поразок від Олександра Усика, за підсумками яких він втратив усі свої титули.

Нганну у жовтні минулого року дебютував у боксі, коли вийшов на ринг у Саудівській Аравії проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Боєць змішаних єдиноборств став сенсацією, тому що на рівних протистояв британцю і відправив його в нокдаун, але судді віддали перемогу Ф'юрі.

Тайсон після важкого бою проти Нганну був змушений перенести поєдинок з Олександром Усиком з 23 грудня на 17 лютого.


Данило Слесь, ZN.ua





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