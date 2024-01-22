Джошуа та Нганну влаштували дуель поглядів після офіційного оголошення бою

Ентоні Джошуа 23 грудня здобув дострокову перемогу над шведом Отто Валліном, який відмовився продовжувати бій після п'ятого раунду. Британець записав собі в актив 27-му перемогу (24-ту – нокаутом) при трьох поразках.
Для Ентоні це була третя поспіль перемога після двох поразок від Олександра Усика, за підсумками яких він втратив усі свої титули.
Нганну у жовтні минулого року дебютував у боксі, коли вийшов на ринг у Саудівській Аравії проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі. Боєць змішаних єдиноборств став сенсацією, тому що на рівних протистояв британцю і відправив його в нокдаун, але судді віддали перемогу Ф'юрі.
Тайсон після важкого бою проти Нганну був змушений перенести поєдинок з Олександром Усиком з 23 грудня на 17 лютого.