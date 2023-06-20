"Я один із тих, хто "прокинувся": український боксер розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення

Спортсмен розповів про "пробудження" 24 лютого.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (19-1, 15 КО) розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення, інформує ZN.ua .

Гвоздик – уродженець Харкова © Top Rank

"Так, це дуже змінилося. Зараз Україну знають у всьому світі. Якщо ти кажеш, що ти українець, то до тебе ставлення змінюється. Але ти говориш про 2014 рік і США . А в Україні? Когось непокоїло, що там на Сході щось відбувається? Всі жили своїм життям і ніяких проблем не було. Багато хто начебто щойно прокинувся 24 лютого. Я один із них, так що ми можемо їх не засуджувати. А можемо засуджувати, але не дивуватися цьому. Я один з них ", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".