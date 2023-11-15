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2023-11-15
Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс
Українець здобув дострокову перемогу.
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) переміг італійця П'єтро Россетті (18-2, 8 КО), інформує
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Українець із перших хвилин домінував у рингу, створюючи постійний тиск на суперника, а в дев'ятому раунді в італійця з'явилося розсічення.
Лікар спочатку дав дозвіл продовжити бій, але згодом рефері зупинив його, зафіксувавши перемогу 27-річного киянина технічним нокаутом.
Зазначимо, що перед поєдинком Чухаджян був №12 у рейтингу IBF у напівсередній вазі. Повноцінний чемпіон - Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).
Таким чином Чухаджян повернув пояс IBF Inter-Continental. До цього у січні він програв американцю Джарону Еннісу.
Олексій Леонічев, ZN.ua