Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс

Українець здобув дострокову перемогу.

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) переміг італійця П'єтро Россетті (18-2, 8 КО), інформує ZN.ua .

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Українець із перших хвилин домінував у рингу, створюючи постійний тиск на суперника, а в дев'ятому раунді в італійця з'явилося розсічення.

Лікар спочатку дав дозвіл продовжити бій, але згодом рефері зупинив його, зафіксувавши перемогу 27-річного киянина технічним нокаутом.

Зазначимо, що перед поєдинком Чухаджян був №12 у рейтингу IBF у напівсередній вазі. Повноцінний чемпіон - Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).

Таким чином Чухаджян повернув пояс IBF Inter-Continental. До цього у січні він програв американцю Джарону Еннісу.