Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс

Українець здобув дострокову перемогу.

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) переміг італійця П'єтро Россетті (18-2, 8 КО), інформує ZN.ua.

Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс
© Фото из соцсетей

Українець із перших хвилин домінував у рингу, створюючи постійний тиск на суперника, а в дев'ятому раунді в італійця з'явилося розсічення.

Лікар спочатку дав дозвіл продовжити бій, але згодом рефері зупинив його, зафіксувавши перемогу 27-річного киянина технічним нокаутом.

Зазначимо, що перед поєдинком Чухаджян був №12 у рейтингу IBF у напівсередній вазі. Повноцінний чемпіон - Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО).

Таким чином Чухаджян повернув пояс IBF Inter-Continental. До цього у січні він програв американцю Джарону Еннісу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Український боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський поясУкраїнський боксер переміг італійця та повернув собі чемпіонський пояс
"Виходить, що я рекламую його": Усик не захотів говорити про Ф'юрі з журналістами"Виходить, що я рекламую його": Усик не захотів говорити про Ф'юрі з журналістами
У правилах футболу розглядають можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітромУ правилах футболу розглядають можливість запровадження тимчасового видалення гравця за суперечки з арбітром
Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю росіян та білорусівУкраїна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо за участю росіян та білорусів
Колишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаномКолишній хокеїст НХЛ трагічно загинув під час матчу через поріз ковзаном
Блок рекламы


Похожие новости
Китаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс УсикаКитаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс Усика
На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батутіНа фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті
Український баскетболіст Михайлюк змінив черговий клуб у НБАУкраїнський баскетболіст Михайлюк змінив черговий клуб у НБА
Легендарний ексфутболіст "Реала" повернувся до чемпіонату ІспаніїЛегендарний ексфутболіст "Реала" повернувся до чемпіонату Іспанії
Берінчик переміг шведа в андеркарді бою УсикаБерінчик переміг шведа в андеркарді бою Усика
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату ІспаніїУкраїнський воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату Іспанії
Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату ІталіїФутболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії
Перспективний український футболіст гратиме в АнгліїПерспективний український футболіст гратиме в Англії
Український футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубківУкраїнський футболіст відзначився хет-триком у матчі єврокубків
Український воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у СШАУкраїнський воротар Лунін допоміг "Реалу" обіграти "Манчестер Юнайтед" у США
Последние новости
Подгружаем последние новости