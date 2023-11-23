Український олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі Ігор

Олександр Абраменко направить гроші на допомогу Україні.

Олімпійський чемпіон з лижного фристайлу Олександр Абраменко виставив на аукціон дві медалі з Ігор, повідомляє NBC Sports, інформує ZN.ua.

Український олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі Ігор
Олександр Абраменко
© НОК України

35-річний спортсмен вирішив пожертвувати на допомогу Україні гроші з продажу головних нагород своєї кар'єри – золота зимової Олімпіади-2018 та срібла Ігор-2022. Початкові ставки на нагороди – 10 та 5 тисяч доларів. Очікується, що медалі будуть куплені за 50 та 25 тисяч доларів відповідно.

Торги проходять на SCP Auctions.

"Продаю медалі зараз, щоб допомогти своїй країні під час війни. Виставити нагороди на аукціон було непростим рішенням. Вони дійсно цінні для мене та спортивної історії України. Багато країн допомагають нам у війні з Росією, ми вдячні за це. Як і будь-який інший українець я допомагаю військовим через волонтерів.

Також багато людей постраждали від війни, деякі втратили все і потребують фінансової допомоги. Тому я вирішив, що мої медалі допоможуть наблизити нашу перемогу", – сказав Абраменко.


Данило Слесь, ZN.ua





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