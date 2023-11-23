Український олімпійський чемпіон виставив на благодійний аукціон дві медалі Ігор

Олександр Абраменко направить гроші на допомогу Україні.

Олімпійський чемпіон з лижного фристайлу Олександр Абраменко виставив на аукціон дві медалі з Ігор, повідомляє NBC Sports , інформує ZN.ua .

Олександр Абраменко © НОК України

35-річний спортсмен вирішив пожертвувати на допомогу Україні гроші з продажу головних нагород своєї кар'єри – золота зимової Олімпіади-2018 та срібла Ігор-2022. Початкові ставки на нагороди – 10 та 5 тисяч доларів. Очікується, що медалі будуть куплені за 50 та 25 тисяч доларів відповідно.

Торги проходять на SCP Auctions .

"Продаю медалі зараз, щоб допомогти своїй країні під час війни. Виставити нагороди на аукціон було непростим рішенням. Вони дійсно цінні для мене та спортивної історії України. Багато країн допомагають нам у війні з Росією, ми вдячні за це. Як і будь-який інший українець я допомагаю військовим через волонтерів.

Також багато людей постраждали від війни, деякі втратили все і потребують фінансової допомоги. Тому я вирішив, що мої медалі допоможуть наблизити нашу перемогу", – сказав Абраменко.