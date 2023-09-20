"Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів з поразки від "Порту"

Донеччани невдало провели перший матч у групі.

19 вересня донецький "Шахтар" грав із португальським "Порту" у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, інформує ZN.ua .

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Підопічні Патріка ван Леувена зазнали поразки з рахунком 1:3.

У перші півгодини поєдинку команди забили чотири голи. Спочатку Галено вивів гостей уперед, зігравши на добиванні після сейву воротаря Різника. Потім Келсі на 13-й хвилині ударом головою після подачі від Коноплі зрівняв рахунок.

Через дві хвилини Галено перехопив невдалий пас від Сікана та оформив дубль, а на 29-й хвилині Таремі ударом у дотик переправив м'яч у сітку воріт після прострілу від Галено – 1:3.

У другому таймі ван Леувен проводив заміни та намагався змінити малюнок гри, але загострювати ситуацію біля воріт португальців вдавалося рідко. Кілька разів ворота "гірників" рятував Різник. Зрештою рахунок не змінився.

"Шахтар" – "Порту" – 1:3

Голи: Келсі, 13 – Галено, 8, 15, Таремі, 29

Наступний матч у групі H "Шахтар" проведе проти бельгійського "Антверпена" 4 жовтня. У квартеті з донеччанами також виступає "Барселона".