Поразка "Інтера" вплинула на позицію "Шахтаря" під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

"Гірники" опиняться у третьому кошику.

Після фіналу Ліги чемпіонів стало відомо, що "Шахтар" буде у третьому кошику під час жеребкування групового етапу наступного розіграшу турніру, інформує ZN.ua .

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Донеччани могли опинитися у другому кошику, якби минулий розіграш турніру виграв "Інтер", але італійський клуб у фіналі зазнав поразки від "Манчестер Сіті" з рахунком 0:1.

Попередній склад кошиків для жеребкування групового етапу ЛЧ-2023/24:

1 кошик: "Манчестер Сіті", "Севілья", "Барселона", "Наполі", "Баварія", ПСЖ, "Бенфіка", "Фейєнорд".

2 кошик: "Реал" Мадрид, "Манчестер Юнайтед", "Інтер", "Боруссія" Д, "Атлетіко", "РБ Лейпциг", "Порту", "Арсенал".

3 кошик: "Шахтар", "Зальцбург", "Мілан", "Лаціо", "Црвена Звезда".

3 або 4 кошики: "Реал Сосьєдад", "Селтік", "Ньюкасл", 4 переможці кваліфікації шляху чемпіонів, 2 переможці кваліфікації шляху ліг.

4 кошик: "Уніон", "Ланс".