Українські легкоатлетки зібрали повний комплект медалей на етапі Діамантової ліги

Українки також здобули ліцензії на Олімпіаду-2024.

У польському Хожуві відбувся етап Діамантової ліги, на якому успішно виступили легкоатлетки збірної України, інформує ZN.ua.

Українські легкоатлетки зібрали повний комплект медалей на етапі Діамантової ліги
Ірина Геращенко
© НОК України

У стрибках у висоту чемпіонкою стала Ірина Геращенко, яка показала результат 1,98 метра. Аналогічну висоту взяли австралійка Нікола Оліслагерс та українка Юлія Левченко, але їм знадобилося більше спроб. У результаті Левченко здобула бронзу турніру.

Варто зазначити, що Геращенко та Левченко виконали олімпійський норматив 1,97 метра, тому принесли Україні перші дві ліцензії на Ігри-2024. Загалом до складу національної команди зможуть потрапити три легкоатлетки. Якщо норматив підкориться більшій кількості спортсменок, то трійку визначить тренерський штаб.

Срібну медаль у Хожуві виграла Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку з результатом 14,7 метра, поступившись лише Юлімар Рохас з Венесуели (15,18 метра). Марина також виборола олімпійську ліцензію.


Данило Слесь, ZN.ua





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