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2023-07-24
"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського
Клуб із Дніпра може зіграти із французами.
У понеділок, 24 липня, у Швейцарії відбулося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів 2023/24, інформує
© СК "Дніпро-1"
За її підсумками український "Дніпро-1" став потенційним суперником французького "Марселя". Матчі цієї стадії відбудуться 8-9 та 15 серпня.
Нагадаємо, що "Дніпру-1" для проходу до третього раунду кваліфікації потрібно здолати грецький "Панатинаїкос". "Дніпро-1" зіграє з "Панатинаїкосом" 25 липня та 1 серпня
"Дніпро-1" став срібним призером минулого сезону УПЛ та вперше пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів. У групі турніру вже точно виступить чемпіон України "Шахтар".
Зазначимо, що за "Марсель" виступає український півзахисник Руслан Маліновський.
Олексій Леонічев, ZN.ua