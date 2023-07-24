"Дніпро-1" у кваліфікації Ліги чемпіонів може зіграти проти "Марселя" Маліновського

Клуб із Дніпра може зіграти із французами.

У понеділок, 24 липня, у Швейцарії відбулося жеребкування третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів 2023/24, інформує ZN.ua .

© СК "Дніпро-1"

За її підсумками український "Дніпро-1" став потенційним суперником французького "Марселя". Матчі цієї стадії відбудуться 8-9 та 15 серпня.

Нагадаємо, що "Дніпру-1" для проходу до третього раунду кваліфікації потрібно здолати грецький "Панатинаїкос". "Дніпро-1" зіграє з "Панатинаїкосом" 25 липня та 1 серпня

"Дніпро-1" став срібним призером минулого сезону УПЛ та вперше пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів. У групі турніру вже точно виступить чемпіон України "Шахтар".

Зазначимо, що за "Марсель" виступає український півзахисник Руслан Маліновський.