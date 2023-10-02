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2023-10-02
Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
Віктор Циганков зазнав травми під час виступу за "Жирону".
Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков не зіграє за збірну України у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024 через травму, інформує
Віктор Циганков
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Таким чином, Циганков не зіграє за збірну України у матчах проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 14 та 17 жовтня відповідно.
25-річний Віктор Циганков цього сезону провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Футболіст перейшов до іспанського клубу з "Динамо" у січні.
Данило Слесь, ZN.ua