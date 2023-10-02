Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024

Віктор Циганков зазнав травми під час виступу за "Жирону".

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков не зіграє за збірну України у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024 через травму, інформує ZN.ua.

Лідер збірної України через травму не зіграє у жовтневих матчах кваліфікації Євро-2024
Віктор Циганков
© УАФ

Як повідомив клуб у соцмережі X (колишній Twitter), футболіст отримав травму м'яза стегна правої ноги. Очікується, що хавбек повернеться на поле за місяць.

Таким чином, Циганков не зіграє за збірну України у матчах проти Північної Македонії та Мальти, які відбудуться 14 та 17 жовтня відповідно.

25-річний Віктор Циганков цього сезону провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Футболіст перейшов до іспанського клубу з "Динамо" у січні.


Данило Слесь, ZN.ua





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