Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу

Українки посіли четверте місце.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі залишилася без медалі чемпіонату світу, інформує ZN.ua.

Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу
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У матчі за бронзу українки у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької програли команді Південної Кореї – 45:32.

Зазначимо, що на турнірі українки обіграли команди Італії, США, а у півфіналі програли Франції.

Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру ЧС.

Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлана від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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