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2023-07-30
Жіноча збірна України з фехтування з Харлан у складі залишилася без медалей чемпіонату світу
Українки посіли четверте місце.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблі залишилася без медалі чемпіонату світу, інформує
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У матчі за бронзу українки у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької програли команді Південної Кореї – 45:32.
Зазначимо, що на турнірі українки обіграли команди Італії, США, а у півфіналі програли Франції.
Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру ЧС.
Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлана від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.
Олексій Леонічев, ZN.ua