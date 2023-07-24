"Динамо" дізналося першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій
Кияни зіграють у третьому єврокубку УЄФА.
"Динамо" дізналося потенційного суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій, інформує
На цій стадії кияни зіграють із переможцями пари "Арарат-Вірменія" – "Аріс" (Греція). Перший матч відбудеться 10 серпня, другий – 17 серпня. Перша гра пройде на полі суперників киян. Переможці протистояння матимуть право зіграти в раунді плей-офф кваліфікації.
Нагадаємо, "Динамо" за підсумками УПЛ посіло четверте місце у турнірній таблиці.
Таким чином, динамівці вперше у своїй історії виступлять у Лізі конференцій – третьому за силою єврокубковому турнірі після Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Ліга конференцій – найновіший єврокубковий клубний турнір від УЄФА, який розігрується лише два сезони.
Торішнім переможцем Ліги конференцій була італійська "Рома", а цього сезону перемогу в турнірі святкував англійський "Вест Хем".