"Дуже важливий жест": "Шахтар" та "Динамо" підтримали Харлан після дискваліфікації на ЧС

Футбольні гранди України висловилися про ситуацію зі знаменитою фехтувальницею.

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" підтримали фехтувальницю Ольгу Харлан, яка отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Мілані за відмову потиснути руку росіянці після поєдинку, інформує ZN.ua .

Ольга Харлан © НФФУ

"Підтримуємо твій вчинок! Ми з тобою, Ольга Харлан. Соромно за вас, Міжнародна федерація фехтування", – сказано у повідомленні "Шахтаря" у Twitter .

?? Підтримуємо твій поступок!



?? Мі з тобою, Ольго Харлан! ??



Соромно за вас, @FIE_fencing ? pic.twitter.com/gDisF9ljYF — ?FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

Аналогічно на ситуацію відреагував і київський клуб:

"Це була чудова перемога і дуже важливий жест! Пишаємося нашою зіркою Ольгою Харлан".

Це була чудова победа та дуже важливий жест! ? Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! pic.twitter.com/TBVpP5YBFw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2023

Нагадаємо, Ольга Харлан здобула перемогу на старті ЧС над росіянкою Анною Смірновою з рахунком 15:7. Після поєдинку представниця РФ хотіла підійти, але Ольга виставила вперед шаблю та відмовилася від рукостискання.

Смірнова подала протест через "відсутність поваги" і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. Судді спочатку відмовилися карати Харлан, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію українки на наступний матч проти Йоани Ілієвої з Болгарії, яка автоматично вийшла в наступну стадію турніру.