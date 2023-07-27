"Дуже важливий жест": "Шахтар" та "Динамо" підтримали Харлан після дискваліфікації на ЧС
Футбольні гранди України висловилися про ситуацію зі знаменитою фехтувальницею.
Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" підтримали фехтувальницю Ольгу Харлан, яка отримала дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Мілані за відмову потиснути руку росіянці після поєдинку, інформує ZN.ua.
Нагадаємо, Ольга Харлан здобула перемогу на старті ЧС над росіянкою Анною Смірновою з рахунком 15:7. Після поєдинку представниця РФ хотіла підійти, але Ольга виставила вперед шаблю та відмовилася від рукостискання.
Смірнова подала протест через "відсутність поваги" і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. Судді спочатку відмовилися карати Харлан, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію українки на наступний матч проти Йоани Ілієвої з Болгарії, яка автоматично вийшла в наступну стадію турніру.