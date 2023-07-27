Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан

При цьому, на чемпіонаті світу українка вже не виступить.

Федерація фехтування України (ФФУ) готує апеляцію на рішення щодо дискваліфікації Ольги Харлан на чемпіонаті світу у Мілані, інформує ZN.ua.

Україна подасть апеляцію на дискваліфікацію Харлан
Ольга Харлан
© НФФУ

Про це ФФУ повідомила на своєму офіційному сайті:

"Федерація фехтування України готує апеляцію на рішення про дискваліфікацію та зробить усе можливе, щоб Ольга Харлан змогла виступити у командному турнірі у жіночій шаблі на чемпіонаті світу у Мілані".

Ситуацію також прокоментував президент ФФУ Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону:

"Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, оскаржуватимемо це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфікував її.

Це вже потім почалися "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з'явилася після того, як визначилася наступна суперниця Ольги Харлан, навіть було призначено суддю на наступний поєдинок.

Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але мова про те, щоб її повернули на ці змагання, вже не може йти".

Нагадаємо, Ольга Харлан здобула перемогу на старті ЧС над росіянкою Анною Смірновою з рахунком 15:7. Після поєдинку представниця РФ хотіла підійти, але Ольга виставила вперед шаблю та відмовилася від рукостискання.

Смирнова подала протест через "відсутність поваги" і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. Судді спочатку відмовилися карати Харлан, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію українки на наступний матч проти Йоани Ілієвої з Болгарії, яка автоматично вийшла до наступної стадії турніру.


Данило Слесь, ZN.ua





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