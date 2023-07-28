"Укрпошта" має намір випустити марку з українською фехтувальницею Харлан
Спортсменка може бути зображена на поштовій марці.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск марки на честь української фехтувальниці Ольги Харлан, інформує
"От таку марку нам в "Укрпошті" пропонують випустити. Ми, звичайно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!" – написав Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, Ольга Харлан здобула перемогу на старті чемпіонату світу над росіянкою Анною Смирновою з рахунком 15:7. Після поєдинку представниця РФ хотіла підійти, але Ольга виставила вперед шаблю та відмовилася від рукостискання.
Смирнова подала протест через "відсутність поваги" і понад 50 хвилин залишалася на доріжці. Судді спочатку відмовилися карати Харлана, проте пізніше стало відомо про дискваліфікацію українки на наступний матч проти Йоани Ілієвої з Болгарії, яка автоматично вийшла в наступну стадію турніру.