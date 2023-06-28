Легендарна українська фехтувальниця Харлан присвятила ЗСУ свою перемогу на Європейських іграх

Спортсменка переміг у Польщі.

Українська шаблістка Ольга Харлан присвятила перемогу на Європейських іграх ЗСУ, інформує ZN.ua .

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"Я хочу подякувати нашій армії, нашим бійцям, нашим волонтерам, усім нашим людям. Ми дуже сильна нація. І всі ці люди надають нам сил боротися тут. Дуже хочу, щоб наші бійці поверталися додому живими, і ця нагорода в першу чергу для них.

Ця перемога дуже важлива насамперед для нашої країни, а також особисто для мене, бо я дуже хотіла принести медаль Україні, нашим бійцям, які нас захищають, моїй родині, яка частково тут зі мною. Але моя бабуся зараз перебуває на Миколаївщині, сподіваюся, вона дивилася трансляцію, і бачила мій виступ", - сказала Харлан.

Нагадаємо, Харлан виграла золото на Європейських іграх, у фіналі змагань знищивши 19-річну румунку Ілінцю Пантіс із рахунком 15:3.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також срібною в Ріо-2016, але в командній шаблі. В індивідуальному турнірі на її рахунку бронзові медалі Лондона-2012 та Ріо-2016.