Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023

Українці зберігають шанси на вихід із групи.

4 вересня чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023, інформує ZN.ua.

Чоловіча збірна України з волейболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2023
© CEV

У четвертому турі підопічні Угіса Крастінша зустрічалися з Фінляндією в болгарській Варні і зуміли здолати суперника з рахунком 3:2 по сетах.

Українці виграли перші дві партії, після чого дозволили супернику зрівняти рахунок, а у вирішальному сеті здобули підсумкову перемогу – 15:10.

Україна – Фінляндія – 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:10)

Повне відео матчу

Україна зазнала поразок у перших трьох турах групи B від Словенії, Хорватії та Болгарії. Заключний поєдинок буде вирішальним для команди у боротьбі за плей-офф – 5 вересня українці зіграють із Іспанією.


Данило Слесь, ZN.ua





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