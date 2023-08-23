Український воротар Лунін допоміг "Реалу" здобути вольову перемогу у матчі чемпіонату Іспанії

Українець провів другий поспіль поєдинок в основі мадридців.

Український воротар Андрій Лунін провів повний матч за мадридський "Реал" у другому турі нового сезону чемпіонату Іспанії, інформує ZN.ua.

Український воротар Лунін допоміг
Андрій Лунін
© Real Madrid

Мадридці гостювали у "Альмерії" і пропустили гол уже на третій хвилині: Аррібас завдав удару головою після навісу з флангу, а Лунін врятувати не зумів.

Надалі "Реал" зміг впоратися з опонентом та здобути вольову перемогу – дубль на свій рахунок записав Джуд Беллінгем, а остаточний рахунок 3:1 встановив Вінісіус Жуніор.

Кілька разів Андрій рятував мадридців і діяв упевнено на виходах. За свою гру український воротар отримав від порталу SofaScore 8,2 бали – другу після автора дубля Беллінгема (9,4).

Нагадаємо, основний воротар "Реала" Тібо Куртуа отримав тяжку травму коліна і пропустить щонайменше шість місяців. У першому матчі сезону Лунін допоміг команді обіграти "Атлетік" (2:0).


Данило Слесь, ZN.ua





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