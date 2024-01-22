"Баварія" цікавиться українським голкіпером "Реала" Луніним – ЗМІ

Німецький гранд розглядає варіант із трансфером українця.

"Баварія" зацікавлена у підписанні українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна наступного сезону, повідомляє іспанське видання Ok Diario, інформує ZN.ua .

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За інформацією джерела, обговорення цього трансферу відбудеться під час переговорів щодо переходу лівого фулбеку мюнхенців Альфонсо Девіса до "Реалу". Також повідомляється, що сам Андрій нібито не проти покинути команду.

Мюнхенський клуб зацікавлений у трансфері українця через вік голкіперів своєї команди – Мануелю Ноєру виповниться вже 38 років, а Свену Ульрайху буде 36.

Нагадаємо, Андрій Лунін останнім часом отримав місце в основному складі "Реала" після травми Кепи, який був орендований у "Челсі" для заміни Тібо Куртуа - бельгієць через травму вибув на тривалий термін. Зазначимо, що Кепа вже поновився після травми.

24-річний Лунін цього сезону провів 11 матчів за "Реал", у яких пропустив 7 голів.

"Реал" підписав українського голкіпера з луганської "Зорі" влітку 2018 року, а контракт Луніна з "Реалом", за найсвіжішою інформацією, спливає 2025-го.