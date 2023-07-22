"Шахтар" цікавиться черговим бразильцем - ЗМІ
"Гірники" хочуть підписати ще одного бразильського гравця.
"Шахтар" хоче придбати 18-річного вінгера "Васко да Гама" Егіналдо, повідомляє
За інформацією ЗМІ, "гірники" вже зробили пропозицію клубу, а за молодого бразильця пропонують 4 мільйони євро. "Васко да Гама" у разі продажу Егіналдо у "Шахтар" збереже за собою певний відсоток економічних прав на футболіста.
Всього Егіналдо провів за першу команду "Васко да Гама" 32 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.
Нагадаємо, що у нинішнє трансферне вікно "Шахтар" вже підписав двох бразильських футболістів – 21-річного лівого захисника Педріньйю Азеведо та 18-річного вінгера Невертона.
"Шахтар" минулого сезону став чемпіоном України, а також вийшов із групи Ліги чемпіонів до Ліги Європи, в якій дійшов до 1/8 фіналу турніру.
Перший матч нового сезону "Шахтар" проведе 29 липня у рамках стартового туру УПЛ проти харківського клубу "Металіст 1925".