"Шахтар" цікавиться черговим бразильцем - ЗМІ

"Гірники" хочуть підписати ще одного бразильського гравця.

"Шахтар" хоче придбати 18-річного вінгера "Васко да Гама" Егіналдо, повідомляє Globoesporte , інформує ZN.ua .

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За інформацією ЗМІ, "гірники" вже зробили пропозицію клубу, а за молодого бразильця пропонують 4 мільйони євро. "Васко да Гама" у разі продажу Егіналдо у "Шахтар" збереже за собою певний відсоток економічних прав на футболіста.

Всього Егіналдо провів за першу команду "Васко да Гама" 32 матчі, у яких відзначився 3 забитими м'ячами.

Нагадаємо, що у нинішнє трансферне вікно "Шахтар" вже підписав двох бразильських футболістів – 21-річного лівого захисника Педріньйю Азеведо та 18-річного вінгера Невертона.

"Шахтар" минулого сезону став чемпіоном України, а також вийшов із групи Ліги чемпіонів до Ліги Європи, в якій дійшов до 1/8 фіналу турніру.

Перший матч нового сезону "Шахтар" проведе 29 липня у рамках стартового туру УПЛ проти харківського клубу "Металіст 1925".