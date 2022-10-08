Італійський топ-клуб цікавиться зіркою "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ

Туринський "Ювентус" зацікавлений у підписанні півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, конкуренцію "Юве" може скласти мадридський "Реал". Про інтерес іспанського гранду повідомлялося раніше.

Туринці хочуть змінити трансферну політику після підписання низки зіркових та дорогих футболістів, щоб покращити фінансову ситуацію. "Ювентус" хоче зробити ставку на молодих та талановитих гравців.

21-річний Михайло Мудрик підходить під таку стратегію "Ювентуса". Нинішнього сезону українець уже забив два голи у трьох матчах Ліги чемпіонів, після чого звернув на себе увагу багатьох клубів Європи.