Італійський топ-клуб цікавиться зіркою "Шахтаря" та збірної України – ЗМІ

Михайло Мудрик привернув увагу "Ювентуса".

Італійський топ-клуб цікавиться зіркою
Мудрик є головною зіркою "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Туринський "Ювентус" зацікавлений у підписанні півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, конкуренцію "Юве" може скласти мадридський "Реал". Про інтерес іспанського гранду повідомлялося раніше.

Туринці хочуть змінити трансферну політику після підписання низки зіркових та дорогих футболістів, щоб покращити фінансову ситуацію. "Ювентус" хоче зробити ставку на молодих та талановитих гравців.

21-річний Михайло Мудрик підходить під таку стратегію "Ювентуса". Нинішнього сезону українець уже забив два голи у трьох матчах Ліги чемпіонів, після чого звернув на себе увагу багатьох клубів Європи.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Зірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єриЗірковий аргентинський футболіст оголосив про завершення кар'єри
Ярмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕЯрмоленко забив гол за "Аль-Айн" у матчі чемпіонату ОАЕ
129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії129 людей загинуло після футбольного матчу в Індонезії
В Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУВ Україні може з'явитися професійна футбольна команда ЗСУ
"Шахтар" взяв на себе лікування захисника "Азовсталі""Шахтар" взяв на себе лікування захисника "Азовсталі"
Блок рекламы


Похожие новости
Уряд Іспанії підтримав включення України до заявки на проведення футбольного ЧС-2030Уряд Іспанії підтримав включення України до заявки на проведення футбольного ЧС-2030
Футболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті ФранціїФутболіст збірної України віддав гольовий пас із кутового у чемпіонаті Франції
Українець Миколенко увійшов до символічної збірної туру АПЛУкраїнець Миколенко увійшов до символічної збірної туру АПЛ
Воротар збірної України Лунін вперше у сезоні зіграв за мадридський "Реал"Воротар збірної України Лунін вперше у сезоні зіграв за мадридський "Реал"
Найкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізіНайкращий баскетбольний клуб України стартував з перемоги у європейській лізі
Футболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті БельгіїФутболіст збірної України забив яскравий гол у чемпіонаті Бельгії
Стала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі наційСтала відома сума, яку заробила збірна України у Лізі націй
Збірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапоромЗбірна України з боксу відмовилася виступати на юніорському чемпіонаті Європи під нейтральним прапором
Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023Молодіжна збірна України розгромила Словаччину та вийшла на чемпіонат Європи-2023
Усик відвідав розташування збірної України перед матчем із ШотландієюУсик відвідав розташування збірної України перед матчем із Шотландією
Последние новости
Подгружаем последние новости