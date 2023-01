Ярмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕ

Український півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко забив гол у ворота "Аль-Батаї" у матчі 13 туру чемпіонату ОАЕ.

33-річний українець відзначився забитим м'ячем на 34-й хвилині, подвоївши перевагу своєї команди.

Футболіст вийшов віч-на-віч з голкіпером і легко його переграв. Сам поєдинок завершився складною перемогою команди українці з рахунком 3:2.