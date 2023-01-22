Ярмоленко відзначився черговим голом за "Аль-Айн" в ОАЕ

Українець забив гол у матчі місцевого чемпіонату.

Ярмоленко відзначився черговим голом за
Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі
© Al Ain FC

Український півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко забив гол у ворота "Аль-Батаї" у матчі 13 туру чемпіонату ОАЕ.

33-річний українець відзначився забитим м'ячем на 34-й хвилині, подвоївши перевагу своєї команди.

Футболіст вийшов віч-на-віч з голкіпером і легко його переграв. Сам поєдинок завершився складною перемогою команди українці з рахунком 3:2.

Here's Yarmolenko's simple finish for his 5th goal of the season in UAE ??????

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 22, 2023

Нагадаємо, минулого літа півзахисник залишив "Вест Хем" у статусі вільного агента, після чого підписав контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон із клубом з ОАЕ "Аль-Айном", який очолює Сергій Ребров.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му. Андрій у Лондоні забив 13 м'ячів у 86 матчах за "молотобійців".

Загалом за "Аль-Айн" Ярмоленко провів 16 матчів, у який забив п'ять голів і віддав чотири результативні передачі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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