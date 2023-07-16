"Послали один одного": Ярмоленко розповів про останню розмову з Тимощуком

Футболісти поговорили телефоном.

Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко розповів про свою останню розмову зі зрадником України Анатолієм Тимощуком, інформує ZN.ua.

"Він – доросла людина, яка зробила свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться. Він сказав: "Так само, як і тобі". Тільки я не в Росії. Була така розмова, ми просто послали один одного.

Про що з ним говорити? Він для мене не людина. Для мене його немає просто немає. Так вчинити після того, що дала йому наша країна… Просто не хочу говорити образливі речі на камеру. Для мене він мертвий", - повідомив Ярмоленко.

44-річний Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України – на його рахунку 144 матчі та 4 голи. У структурі "Зеніту" він працює із 2017 року. Після початку війни ексфутболіст не залишив пітерський клуб і не підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.

У березні минулого року Українська асоціація футболу офіційно позбавила його ліцензії Pro, виданої Центром ліцензування УАФ, усіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату, Кубку та Суперкубку України.

Крім того, Тимощука було виключено з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ. Також йому було довічно заборонено займатись футбольною діяльністю на території України.

Адміністрація УАФ звернулася до органів державної влади з проханням про позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Після того Тимощук намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ у своїй справі, проте Апеляційний комітет УАФ розглянув скаргу ексфутболіста і відповів відмовою у повному обсязі.

Торік у вересні Андрій Ярмоленко вийшов на друге місце за кількістю проведених матчів за збірну України, обійшовши за цим показником Тимощука.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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