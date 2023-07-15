"Арсенал" оформив один із найдорожчих трансферів в історії АПЛ

Лондонці підписали англійського футболіста

"Арсенал" офіційно оголосив про трансфер півзахисника "Вест Хема" Деклана Райса, інформує ZN.ua .

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За інформацією британських ЗМІ, "каноніри" заплатили за 24-річного футболіста 100 мільйонів фунтів гарантованими виплатами та ще 5 мільйонів бонусів.

Таким чином, цей перехід став другим найдорожчим трансфером в історії АПЛ. Рекорд належить хавбеку Енцо Фернандесу, який взимку перейшов у "Челсі" із "Бенфіки" за 106 мільйонів фунтів. Також це найдорожчий трансфер британського футболіста та самого клубу.

Деклан Райс є вихованцем "Челсі", але перебував у структурі "Вест Хема" з 14-річного віку.

Загалом за "молотобійців" півзахисник у 245 матчах забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

Зазначимо, що у складі "Арсеналу" виступає український футболіст Олександр Зінченко.