Трансфер Шевченка до "Челсі" є найдорожчим в історії АПЛ з урахуванням інфляції

Перехід нападника з "Мілану" досі утримує лідерство.

Трансфер українського нападаючого Андрія Шевченка з "Мілану" до "Челсі" залишається найдорожчим серед вхідних в історії чемпіонату Англії з урахуванням інфляції, інформує ZN.ua .

© Transfermarkt

Версію рейтингу представив Sky Sports .

Українець перейшов улітку 2006 року до лондонського клубу за 43,875 мільйона євро. Наразі трансфер Шевченка обійшовся б "Челсі" у 250 мільйонів євро – це рекорд в історії англійського футболу.

До першої трійки з урахуванням інфляції увійшли також переходи Ріо Фердинанда з "Лідса" до МЮ у 2002-му році (231 млн євро) та Фернандо Торреса з "Ліверпуля" до "Челсі" у 2011-му (211 млн євро).

Нагадаємо, Андрій Шевченко переїхав до Англії у статусі володаря "Золотого м'яча", але стати лідером "Челсі" йому не вдалося. Форвард завершив кар'єру гравця у 2012-му році, після чого очолював збірну України та "Дженоа".