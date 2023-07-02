Переможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістів

Це пов'язано із боргами клубу.

Іспанський футбольний клуб "Севілья" виставив на продаж усіх футболістів першої команди, інформує ZN.ua.

Переможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістів
© sevillafc.es

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, керівництву клубу було оголошено, що "Севілья" нагромадила борг у 90 мільйонів євро, а тому вона має влаштувати масовий розпродаж гравців, щоб покрити кредитні зобов'язання.

Повідомляється, що іспанці готові відпустити будь-якого футболіста, оскільки продаж одного-двох лідерів не допоможе вирішити проблеми та спланувати майбутній сезон.

За інформацією журналістів, ситуація стала повною несподіванкою для керівників "памплонців". У "Севільї" вже розпочали пошук покупців на футболістів.

Нагадаємо, "Севілья" є рекордсменом з перемог у Лізі Європи. Цього сезону "Севілья" у фіналі ЛЄ у серії післяматчевих пенальті обіграла "Рому". Таким чином, "Севілья" виграла свій сьомий кубок Ліги Європи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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