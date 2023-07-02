Переможець Ліги Європи виставив на трансфер усіх футболістів

Це пов'язано із боргами клубу.

Іспанський футбольний клуб "Севілья" виставив на продаж усіх футболістів першої команди, інформує ZN.ua .

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Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, керівництву клубу було оголошено, що "Севілья" нагромадила борг у 90 мільйонів євро, а тому вона має влаштувати масовий розпродаж гравців, щоб покрити кредитні зобов'язання.

Повідомляється, що іспанці готові відпустити будь-якого футболіста, оскільки продаж одного-двох лідерів не допоможе вирішити проблеми та спланувати майбутній сезон.

За інформацією журналістів, ситуація стала повною несподіванкою для керівників "памплонців". У "Севільї" вже розпочали пошук покупців на футболістів.

Нагадаємо, "Севілья" є рекордсменом з перемог у Лізі Європи. Цього сезону "Севілья" у фіналі ЛЄ у серії післяматчевих пенальті обіграла "Рому". Таким чином, "Севілья" виграла свій сьомий кубок Ліги Європи.