УАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги націй

Рефері із РФ мають відпрацювати на жіночому турнірі.

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА з офіційним листом, у якому просить розглянути ситуацію із призначенням російських арбітрів на матч під егідою Європейського футбольного союзу, інформує ZN.ua .

УЄФА призначив бригаду арбітрів із Росії на матч жіночої Ліги націй між Вірменією та Казахстаном. Віра Опейкіна буде головним арбітром, її помічниками – Катерина Курочкіна та Олена Собчук, четвертим арбітром призначена Надія Горінова.

"З огляду на те, що півтора роки офіційні особи з РФ не призначалися на матчі УЄФА, вищезгадане рішення викликає обурення в Україні, де досі щодня вчиняються жорстокі військові злочини Російської федерації. Враховуючи це, Українська асоціація футболу висловлює свій протест на призначення російської бригади на матч жіночої Ліги націй.

Щоб дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, властивих європейській футбольній сім'ї, а також забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість недопуску представників терористичної держави до матчів під егідою УЄФА", - йдеться у заяві УАФ.