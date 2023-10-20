У МОК відреагували на слова Путіна про "етнічну дискримінацію" російських спортсменів

Організація виступила із заявою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на звинувачення президента РФ Володимира Путіна, який назвав усунення росіян від змагань "етнічною дискримінацією", інформує ZN.ua .

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"Участь в Олімпійських іграх аж ніяк не є правом людини, і нещодавня зміна Олімпійської хартії із цим не пов'язана. Ми рішуче відкидаємо звинувачення в тому, що ці заходи є етнічною дискримінацією.

Жорсткі умови, які МОК визначив у своїх рекомендаціях міжнародним федераціям для участі окремих нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, відповідають Олімпійській хартії. Вони є реакцією на порушення Олімпійської хартії урядами Росії та Білорусі", - йдеться у заяві МОК.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет цього року дозволив повертати у світовий спорт атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі в індивідуальних змаганнях. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

12 жовтня МОК усунув Олімпійський комітет Росії через визнання "олімпійських рад" на тимчасово окупованій території України.