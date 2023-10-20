У МОК відреагували на слова Путіна про "етнічну дискримінацію" російських спортсменів

Організація виступила із заявою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на звинувачення президента РФ Володимира Путіна, який назвав усунення росіян від змагань "етнічною дискримінацією", інформує ZN.ua.

У МОК відреагували на слова Путіна про
© МОК

"Участь в Олімпійських іграх аж ніяк не є правом людини, і нещодавня зміна Олімпійської хартії із цим не пов'язана. Ми рішуче відкидаємо звинувачення в тому, що ці заходи є етнічною дискримінацією.

Жорсткі умови, які МОК визначив у своїх рекомендаціях міжнародним федераціям для участі окремих нейтральних спортсменів із російським чи білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, відповідають Олімпійській хартії. Вони є реакцією на порушення Олімпійської хартії урядами Росії та Білорусі", - йдеться у заяві МОК.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет цього року дозволив повертати у світовий спорт атлетів із РФ та Білорусі у нейтральному статусі в індивідуальних змаганнях. При цьому в командних видах спорту заборона залишилася в силі.

12 жовтня МОК усунув Олімпійський комітет Росії через визнання "олімпійських рад" на тимчасово окупованій території України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"Українець Мудрик прокоментував свій ефектний гол у ворота "Арсеналу"
Титулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими карткамиТитулована французька біатлоністка затримана у справі про шахрайство з банківськими картками
Відомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єруВідомий промоутер спростував інформацію про те, що Ломаченко планує завершити кар'єру
"Динамо" програло другий поспіль матч в УПЛ"Динамо" програло другий поспіль матч в УПЛ
"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер"Шахтар" ухвалить рішення щодо нового головного тренера в найближчі дві доби – інсайдер
Блок рекламы


Похожие новости
УАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги наційУАФ звернулася до ФІФА через призначення російських арбітрів на матч Ліги націй
Російських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубківРосійських футболістів казахстанського клубу не пустили до Чехії на матч єврокубків
Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – ГутцайтУкраїна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за участю нейтральних російських спортсменів – Гутцайт
Міжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з ХарланМіжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з Харлан
"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії"Оцінюємо ситуацію": в УЄФА відреагували на участь кримських клубів у чемпіонаті Росії
Відомий український боксер потрапив під обстріл російських окупантів у Херсонській областіВідомий український боксер потрапив під обстріл російських окупантів у Херсонській області
Латвійські вболівальники підтримали Україну, виконавши на футбольному матчі кричалку про ПутінаЛатвійські вболівальники підтримали Україну, виконавши на футбольному матчі кричалку про Путіна
Російських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурамиРосійських велосипедисток не допустили до змагань через зв'язки із військовими структурами
На Європейських іграх-2023 Україну представлять понад 250 спортсменівНа Європейських іграх-2023 Україну представлять понад 250 спортсменів
Словацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапораСловацька тенісистка вийшла на матч Ролан Гаррос проти росіянки у кольорах українського прапора
Последние новости
Подгружаем последние новости