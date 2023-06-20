Латвійські вболівальники підтримали Україну, виконавши на футбольному матчі кричалку про Путіна
Фанати заспівали народний хіт українців.
Фанатський сектор вболівальників збірної Латвії виконав відому кричалку про президента РФ Володимира Путіна домашньому матчі з Туреччиною (2:3) у рамках відбору до Євро-2023, інформує
На відео латвійці стоячи скандують кричалку протягом кількох десятків секунд. Гра проходила на стадіоні "Сконто" у Ризі.
Latvia fans singing putin huylo v Turkey yesterday ?????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)
pic.twitter.com/6nH92powfZ June 17, 2023
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.