Ярмоленко прибув до збірної України на матчі з Англією та Італією

Капітан може допомогти національній команді у найважливіших поєдинках.

Футболіст київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прибув до розташування збірної України на майбутні матчі кваліфікації Євро-2024, інформує ZN.ua.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

33-річний вінгер отримав травму в поєдинку четвертого туру УПЛ проти "Чорноморця", після чого на полі не з'являвся і пропустив обидва матчі динамівців з "Бешикташем" у плей-офф відбору Ліги конференцій.

Проте Ярмоленко приїхав до збірної та має шанси зіграти. 9 вересня національна команда прийматиме у Вроцлаві збірну Англії, а 12 вересня на виїзді зустрінеться з Італією.

Нагадаємо, збірна України у трьох турах здобула перемоги над Північною Македонією та Мальтою, а також програла Англії на "Вемблі". Команда Сергія Реброва набрала 6 очок і посідає друге місце у групі С.


Данило Слесь, ZN.ua





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