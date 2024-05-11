Усик прибув до Саудівської Аравії на бій з Ф'юрі

Українець та його команда вже прилетіли на поєдинок.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) разом із командою прибув до Саудівської Аравії на бій проти чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф\'юрі, інформує ZN.ua .

У своїх соцмережах фото з Ер-Ріяду опублікував один із учасників команди українця.

Нагадаємо, бій Усика та Ф\'юрі за звання абсолютного чемпіона світу мав пройти 17 лютого в Саудівській Аравії, проте британський боксер отримав розсічення над правим оком під час спарингу в тренувальному таборі.

У результаті було ухвалено рішення про перенесення вечора боксу на 18 травня. Місцем проведення залишилася столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Переможець отримає всі титули дивізіону і стане першим абсолютом серед суперважковаговиків з 1999 року.