Команда Дюбуа подала офіційну апеляцію на результат бою проти Усика

У британця вважають результат поєдинку несправедливим.

З'явився текст апеляції на результат бою з Олександром Усиком (21-0, 14 КО), яку команда британця Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) відправила до WBA, інформує ZN.ua.

Команда Дюбуа подала офіційну апеляцію на результат бою проти Усика
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"Через те, що були помилки у рішенні рефері бою Луїса Пабона, Дюбуа був несправедливо позбавлений свого законного статусу об'єднаного чемпіона світу в надважкій вазі. Приблизно на 20-й секунді п'ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас, і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі.

Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був низьким. Замість нокауту Усику було дано довгий час на відновлення, яке дозволило йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій", - йдеться у листі.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Дюбуа завдав забороненого удару, після чого українець отримав кілька хвилин на відновлення. У результаті Олександр переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Британець і представники його команди вимагали реваншу і заявили про те, що суддя мав зафіксувати нокдаун, оскільки удару було завдано за правилами.

Олександр Усик провів свій перший бій після двох перемог над Ентоні Джошуа і зберіг звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець здобув свою першу дострокову перемогу із жовтня 2019 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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