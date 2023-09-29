Китаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс Усика

Боксери провели реванш.

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) у Лондоні переміг британця Джо Джойса (15-2, 14 КО) у реванші, інформує ZN.ua .

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Китаєць здобув перемогу нокаутом, перемігши Джойса у третьому раунді. Зазначимо, що у першому поєдинку, який провели у квітні цього року, Чжилей теж здобув дострокову перемогу – тоді лікар зупинив бій у 6-му раунді через велику гематому під оком Джойса.

ZHANG DID IT AGAIN! ??



Zhilei Zhang вимкнуто з Joe Joyce в розслабленому сезоні. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 23, 2023

"Я почуваюся дуже щасливим. Як я вже казав перед битвою, все закінчиться після першого удару. Я зробив це. Це те, заради чого ми тут. Ми професійні бійці. Ми приходимо сюди, щоб розважити натовп, і ми зробили це. Сподіваюся, всім сподобався мій виступ", – сказав Чжилей.

Таким чином, 40-річний Чжилей залишився обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Олександр Усик (21-0, 14 КО).