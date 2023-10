Китаєць Чжилей нокаутував британця та зберіг статус обов'язкового претендента на пояс Усика

Боксери провели реванш.

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO) у Лондоні переміг британця Джо Джойса (15-2, 14 КО) у реванші, інформує ZN.ua .

Китаєць здобув перемогу нокаутом, перемігши Джойса у третьому раунді. Зазначимо, що у першому поєдинку, який провели у квітні цього року, Чжилей теж здобув дострокову перемогу – тоді лікар зупинив бій у 6-му раунді через велику гематому під оком Джойса.