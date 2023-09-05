Міжнародна федерація плавання повернула росіян та білорусів на турніри у нейтральному статусі

Організація вирішила частково зняти санкції з представників двох країн.

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) прийняла рішення повернути спортсменів із Росії та Білорусі на змагання у нейтральному статусі, інформує ZN.ua .

Про це повідомив офіційний сайт організації .

"Бюро World Aquatics після активних консультацій та обговорень одноголосно ухвалило рішення про низку критеріїв, які дозволять спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях у якості індивідуальних нейтральних спортсменів", – сказано в заяві.

Спеціальна група розробила критерії перевірки спортсменів, серед яких відсутність активної підтримки вторгнення Росії в Україну та дотримання антидопінгових правил.

Росіяни та білоруси виступатимуть без своїх прапорів та гімнів виключно в індивідуальних дисциплінах.