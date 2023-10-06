Повернулася після психологічних проблем: американська гімнастка Байлс виграла 20-те золото ЧС у кар'єрі

Спортсменка оновила свій абсолютний рекорд.

Сімона Байлс здобула командне золото у складі збірної США на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені, інформує ZN.ua.

Повернулася після психологічних проблем: американська гімнастка Байлс виграла 20-те золото ЧС у кар'єрі
Сімона Байлс
© EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

До топ-3 зі збірною США (167,729 бала) у командній першості увійшли Бразилія (165,530) та Франція (164,064).

26-річна Байлс виграла свою 20-ту золоту медаль на чемпіонатах світу у кар'єрі та оновила власний абсолютний рекорд в історії спортивної гімнастики. Також вона посідає перше місце у цьому виді спорту за загальною кількістю нагород на ЧС та Олімпіадах – 33 медалі.

Сімона Байлс повернулася до виступів минулого літа після паузи, яка тривала з Олімпіади-2020, що проходила 2021 року. Тоді легендарна американка відмовилася від кількох стартів у Токіо через психологічні проблеми і зробила паузу в кар'єрі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Три клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунахТри клуби УПЛ отримали штрафи за проведення матчів із уболівальниками на трибунах
Стало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційноСтало відомо, коли бій Усика та Ф'юрі буде оголошено офіційно
"Усик не зможе конкурувати": Вайлдер зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі"Усик не зможе конкурувати": Вайлдер зробив прогноз на бій українця проти Ф'юрі
Повернулася після психологічних проблем: американська гімнастка Байлс виграла 20-те золото ЧС у кар'єріПовернулася після психологічних проблем: американська гімнастка Байлс виграла 20-те золото ЧС у кар'єрі
Міжнародний паралімпійський комітет надав Росії арену для пропаганди війни – Global AthleteМіжнародний паралімпійський комітет надав Росії арену для пропаганди війни – Global Athlete
Блок рекламы


Похожие новости
Українська важкоатлетка отримає європейське золото замість росіянки, яка попалася на допінгуУкраїнська важкоатлетка отримає європейське золото замість росіянки, яка попалася на допінгу
Американська тенісистка обіграла білоруску у фіналі US Open-2023Американська тенісистка обіграла білоруску у фіналі US Open-2023
Українська тенісистка виграла турнір у СШАУкраїнська тенісистка виграла турнір у США
Міжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з ХарланМіжнародна федерація фехтування скасувала рукостискання спортсменів після ситуації з Харлан
"Дуже важливий жест": "Шахтар" та "Динамо" підтримали Харлан після дискваліфікації на ЧС"Дуже важливий жест": "Шахтар" та "Динамо" підтримали Харлан після дискваліфікації на ЧС
Україна виграла бронзу на ЧС-2023 з водних видів спорту в артистичному плаванніУкраїна виграла бронзу на ЧС-2023 з водних видів спорту в артистичному плаванні
Світоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою УкраїниСвітоліна вперше після відновлення кар'єри стала першою ракеткою України
Жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту ЄвролігуЖіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу
Колишня перша ракетка світу зненацька відновила кар'єру після трирічної паузиКолишня перша ракетка світу зненацька відновила кар'єру після трирічної паузи
"Я один із тих, хто "прокинувся": український боксер розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення"Я один із тих, хто "прокинувся": український боксер розповів про сприйняття війни після повномасштабного вторгнення
Последние новости
Подгружаем последние новости