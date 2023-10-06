Повернулася після психологічних проблем: американська гімнастка Байлс виграла 20-те золото ЧС у кар'єрі

Спортсменка оновила свій абсолютний рекорд.

Сімона Байлс здобула командне золото у складі збірної США на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені, інформує ZN.ua .

Сімона Байлс © EPA-EFE/OLIVIER MATTHYS

До топ-3 зі збірною США (167,729 бала) у командній першості увійшли Бразилія (165,530) та Франція (164,064).

26-річна Байлс виграла свою 20-ту золоту медаль на чемпіонатах світу у кар'єрі та оновила власний абсолютний рекорд в історії спортивної гімнастики. Також вона посідає перше місце у цьому виді спорту за загальною кількістю нагород на ЧС та Олімпіадах – 33 медалі.

Сімона Байлс повернулася до виступів минулого літа після паузи, яка тривала з Олімпіади-2020, що проходила 2021 року. Тоді легендарна американка відмовилася від кількох стартів у Токіо через психологічні проблеми і зробила паузу в кар'єрі.