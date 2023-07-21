Україна виграла бронзу на ЧС-2023 з водних видів спорту в артистичному плаванні

Українки стали третіми.

Збірна України з артистичного плавання виборола бронзу ЧС-2023 з водних видів спорту у довільній програмі, інформує ZN.ua .

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У японській Фукуоці Владислава Алексєєва, Марина Алексєєва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна і Валерія Тищенко набрали 256,2415 бала, програвши японкам та китаянкам.

Для України це друга медаль на ЧС-2023. Раніше Олексій Середа та Кірілло Болюх завоювали срібло зі стрибків у воду з 10-метрової вежі.

Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 30 липня 2023 року, а у медальному заліку Україна з двома нагородами посідає проміжне одинадцяте місце.

У рамках ЧС-2023 проходять змагання зі стрибків у воду, в артистичному плаванні, хайдайвінгу, плаванні, плаванні на відкритій воді та водному поло.