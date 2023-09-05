Новостей.COM ⇒
2023-09-05
Україна обіграла Іспанію та вийшла до плей-офф чоловічого чемпіонату Європи-2023 з волейболу
Українські волейболісти змогли реабілітуватися за невдалий старт на турнірі.
Чоловіча збірна України з волейболу пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2023, інформує
© ФВУ
У заключному турі групи B команда Угіса Крастіньша зустрічалася з Іспанією і здобула впевнену перемогу по сетах з рахунком 3:0.
Цей результат гарантував українцям вихід у плей-офф турніру. Поєдинки групового етапу проходили у болгарській Варні.
Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)
Повне відео матчу
Україна зазнала поразок у перших трьох турах групи B від Словенії, Хорватії та Болгарії, після чого здобула перемогу над Фінляндією і мала обігравати іспанців, щоб продовжити боротьбу на турнірі.
Данило Слесь, ZN.ua