Україна обіграла Іспанію та вийшла до плей-офф чоловічого чемпіонату Європи-2023 з волейболу

Українські волейболісти змогли реабілітуватися за невдалий старт на турнірі.

Чоловіча збірна України з волейболу пробилася до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2023, інформує ZN.ua .

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У заключному турі групи B команда Угіса Крастіньша зустрічалася з Іспанією і здобула впевнену перемогу по сетах з рахунком 3:0.

Цей результат гарантував українцям вихід у плей-офф турніру. Поєдинки групового етапу проходили у болгарській Варні.

Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Повне відео матчу

Україна зазнала поразок у перших трьох турах групи B від Словенії, Хорватії та Болгарії, після чого здобула перемогу над Фінляндією і мала обігравати іспанців, щоб продовжити боротьбу на турнірі.