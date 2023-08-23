Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії

Півзахисник виступатиме за "Дженоа".

Футболіст збірної України Руслан Малиновський перейшов із французького "Марселя" до "Дженоа", інформує ZN.ua.

Про це повідомив офіційний сайт італійського клубу.

Йдеться про оренду 30-річного півзахисника на сезон із правом викупу. За даними інсайдерів, італійці зможуть оформити повноцінний трансфер гравця за 10 мільйонів євро.

Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" у січні. З того часу він провів за команду 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист у Лізі 1 та Кубку Франції. До цього хавбек провів 3,5 роки в італійській "Аталанті", за яку зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.

"Дженоа" минулого сезону виступала в Серії Б і змогла повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Італії.


Данило Слесь, ZN.ua





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