Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії
Півзахисник виступатиме за "Дженоа".
Футболіст збірної України Руслан Малиновський перейшов із французького "Марселя" до "Дженоа", інформує
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Йдеться про оренду 30-річного півзахисника на сезон із правом викупу. За даними інсайдерів, італійці зможуть оформити повноцінний трансфер гравця за 10 мільйонів євро.
Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" у січні. З того часу він провів за команду 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист у Лізі 1 та Кубку Франції. До цього хавбек провів 3,5 роки в італійській "Аталанті", за яку зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.
"Дженоа" минулого сезону виступала в Серії Б і змогла повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Італії.