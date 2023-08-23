Футболіст збірної України Маліновський офіційно повернувся до чемпіонату Італії

Півзахисник виступатиме за "Дженоа".

Футболіст збірної України Руслан Малиновський перейшов із французького "Марселя" до "Дженоа", інформує ZN.ua .

Про це повідомив офіційний сайт італійського клубу.

Йдеться про оренду 30-річного півзахисника на сезон із правом викупу. За даними інсайдерів, італійці зможуть оформити повноцінний трансфер гравця за 10 мільйонів євро.

Руслан Маліновський перейшов у "Марсель" у січні. З того часу він провів за команду 23 матчі, забив 2 голи і зробив 1 асист у Лізі 1 та Кубку Франції. До цього хавбек провів 3,5 роки в італійській "Аталанті", за яку зіграв 143 матчі, забив 30 голів та зробив 28 результативних передач.

"Дженоа" минулого сезону виступала в Серії Б і змогла повернутися до елітного дивізіону чемпіонату Італії.